https://static.news.ru/photo/7cf6a422-aa12-11e9-9351-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Danilo Balducci/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Голландские миротворцы несут частичную ответственность за гибель 350 боснийских мусульман в Сребреннице в 1995 году. К такому выводу пришёл Верховный суд Нидерландов.

В решении суда отмечается, что солдаты должны были предложить мусульманам, пришедшим на миротворческую базу ООН в поисках защиты, остаться там. Выдворив этих людей, военные обрекли их на попадание в руки сербов и гибель, сообщает ТАСС .

По мнению апелляционного суда Гааги, шансы мусульман остаться в живых в случае нахождения на базе ООН составляли 30%. ВС снизил этот показатель втрое, отметив, что миротворцы не смогли бы противостоять тяжеловооружённым войскам сербов. Соответственно, власти Нидерландов должны компенсировать родственникам погибших мусульман 10% ущерба, говорится в решении ВС.

Ранее News.ru писал, что миротворцев ООН из Непала обвинили в изнасиловании двух девочек-подростков в Южном Судане.