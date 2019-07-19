Голландские миротворцы несут частичную ответственность за гибель 350 боснийских мусульман в Сребреннице в 1995 году. К такому выводу пришёл Верховный суд Нидерландов.
В решении суда отмечается, что солдаты должны были предложить мусульманам, пришедшим на миротворческую базу ООН в поисках защиты, остаться там. Выдворив этих людей, военные обрекли их на попадание в руки сербов и гибель, сообщает
По мнению апелляционного суда Гааги, шансы мусульман остаться в живых в случае нахождения на базе ООН составляли 30%. ВС снизил этот показатель втрое, отметив, что миротворцы не смогли бы противостоять тяжеловооружённым войскам сербов. Соответственно, власти Нидерландов должны компенсировать родственникам погибших мусульман 10% ущерба, говорится в решении ВС.
Ранее News.ru писал, что миротворцев ООН из Непала обвинили в изнасиловании двух девочек-подростков в Южном Судане.