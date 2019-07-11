https://static.news.ru/photo/afff030a-a41d-11e9-ab3e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/newsone_tv

Редакционное руководство украинского телеканала NewsOne выступило с открытым обращением к международным журналистским и правозащитным организациям в связи с давлением украинских властей на СМИ.

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте медиа, украинские журналисты просят защитить их также от постоянных угроз расправой со стороны радикально настроенных националистических организаций.

NewsOne обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников, — указывается в сообщении.

Редакция подчеркнула, что «правые радикалы становятся всё наглее, а их поступки в отношении независимых СМИ и журналистов — всё агрессивнее».

Копии обращения уже разосланы в правозащитные организации и иностранным представителям, уточнили на телеканале.

Ранее в Киеве прошёл массовый митинг в поддержку журналистов у здания телеканала NewsOne в Киеве. Протестующие потребовали от президента Украины Владимира Зеленского встать на защиту свободы слова, писал News.ru.