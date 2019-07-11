Редакционное руководство украинского телеканала NewsOne выступило с открытым обращением к международным журналистским и правозащитным организациям в связи с давлением украинских властей на СМИ.
Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте медиа, украинские журналисты просят защитить их также от постоянных угроз расправой со стороны радикально настроенных националистических организаций.
NewsOne обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников, — указывается в сообщении.
Редакция подчеркнула, что «правые радикалы становятся всё наглее, а их поступки в отношении независимых СМИ и журналистов — всё агрессивнее».
Копии обращения уже разосланы в правозащитные организации и иностранным представителям, уточнили на телеканале.
Ранее в Киеве прошёл массовый митинг в поддержку журналистов у здания телеканала NewsOne в Киеве. Протестующие потребовали от президента Украины Владимира Зеленского встать на защиту свободы слова, писал News.ru.