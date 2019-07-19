https://static.news.ru/photo/6b217362-aa58-11e9-9c71-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Автомобиль, в котором находились бойцы национального батальона «Айдар», подорвался 18 июля на мине на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Два боевика погибли, один ранен и находится в тяжёлом состоянии. Важно отметить, что в момент произошедшего все боевики находились в нетрезвом состоянии, — сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Как ранее писал News.ru, на территории Донбасса из-за незнания карты минных полей подорвались два украинских прапорщика. Помимо этого, один из военнослужащих морской пехоты нечаянно выстрелил себе в ногу из автомата.