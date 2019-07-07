https://static.news.ru/photo/9a3d1390-a0f8-11e9-ac04-fa163e074e61_1024.jpg Фото: EIBNER/EXPA/ Florian Schroetter

Один из самых известных продюсеров Германии Артур Браунер умер в возрасте 100 лет.

Мужчина скончался в Берлине, передаёт Associated Press .

Браунер является евреем по происхождению. Он пережил Вторую мировую войну и холокост, поэтому многие его работы связаны с еврейскими погромами. Среди них ленты, отмеченные «Золотым глобусом» — «Европа, Европа» и «Бабий Яр».

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