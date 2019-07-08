Министр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот призвал европейские страны «наводить мосты» с РФ совместными усилиями.
Он заявил, что для сохранения мира Европе следует устанавливать добрые отношения с Москвой. Он отметил, что особое значение это имеет для гражданского общества, передаёт
Но всегда согласованно с нашими европейскими партнёрами, — подчеркнул он.
По его словам, раньше политика экс-канцлера ФРГ в отношении России была правильной. Сейчас ситуация изменилась, поэтому и политика должна быть несколько другой.
Ранее News.ru писал о том, что министр экономики ФРГ Петер Альтмайер объяснил, почему Германия нуждается в «Северном потоке — 2». По его словам, потребность страны в газе в ближайшие годы значительно возрастёт, а российский газопровод обеспечит новый маршрут поставки топлива.