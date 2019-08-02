https://static.news.ru/photo/99f2a420-b4fa-11e9-b06b-fa163e074e61_660.jpg Гуннар Линдеманн (в центре) Фото: imago stock&people/Global Look Press

Россия, США и Европа должны вернуться за стол переговоров, чтобы урегулировать кризис вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое мнение высказал член Бундестага Гуннар Линдеманн.

Он убеждён, что только так можно предотвратить новую холодную войну и гонку вооружений. Политик призвал Европу «принять Россию в качестве партнёра, а не врага», передаёт РИА Новости .

По словам Линдеманна, ДРСМД был основой процесса сокращения вооружений и принёс прежде всего Европе «мир и свободу». Он также указал на то, что после объединения Германии СССР вывел свои системы вооружений с территории бывшей ФРГ, в то время как США продолжали размещать ядерные боеголовки в стране.

Политик заявил, что «именно в этой связи растёт угроза для мира в Европе и Германии» после разрыва ДРСМД.

2 августа США официально выходят из ДРСМД. Россия также приостановила своё участие в договоре. Вместе с этим, как писал News.ru, подобный ход событий может положительно сказаться на укреплении оборонной мощи РФ. Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Корнев.