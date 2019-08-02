https://static.news.ru/photo/4b511e88-b4f9-11e9-bbba-fa163e074e61_660.jpg ЗРК Бук-М2 Фото: Сергей Булкин/News.ru

Отказ европейских государств принять предложения России о возможном урегулировании кризиса вокруг Договора о ракетах средней и меньшей давности (ДРСМД) стал «возмутительной ошибкой и невероятной глупостью». По сути, Европа по умолчанию заняла проамериканскую позицию в этом вопросе, заявил депутат Бундестага Александер Ной.

Он подчеркнул, что до сих пор не было представлено убедительных доказательств того, что Россия нарушала условия соглашения. Важнейший для европейской стабильности и безопасности договор был разорван без весомых оснований.

Меня больше всего удивляет, что именно Европейский союз, в котором лидируют Германия и Франция, отстранился от дела, проявил себя пассивно и принял сторону США, как будто речь идёт не о европейской безопасности, — цитирует Ноя РИА Новости .

Он высказал убеждённость в том, что «в данном случае необходимо было более жёсткое вмешательство с целью спасения договора».

Депутат допустил, что европейцы могли бы сами заключить аналогичный договор, который ограничивал бы размещение ракет в Евросоюзе и в европейской части России. По словам политика, противники этого варианта убеждены, что такое развитие событий будет способствовать расколу НАТО. Однако Ной уверен, что подобные опасения лишь способствуют снижению безопасности в ЕС.

2 августа США официально выходят из ДРСМД. Россия также приостановила своё участие в договоре. Вместе с этим, как писал News.ru, подобный ход событий может положительно сказаться на укреплении оборонной мощи РФ. Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Корнев.