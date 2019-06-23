https://static.news.ru/photo/eed37f9e-9576-11e9-a83e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: US Army/Global Look Press

Тысячи активистов намерены митинговать возле американской авиабазы Рамштайн в Германии. На акции протеста люди будут выходить в течение недели — с 23 по 30 июня.

Поводов для выражения недовольства имеется два. Во-первых, возможная война в Иране и роль, которую может играть в ней база Рамштайн, во-вторых — развитие ситуации после разрыва договора о РСМД. Об этом рассказал один из координаторов, немецкий адвокат Райнер Браун, сообщает РИА Новости .

Люди боятся, что в случае войны, американцы разместят на территории авиационной базы ядерное оружие. По словам Брауна, протестующие постараются «повысить градус дискуссии о размещении ядерного оружия до такой отметки, чтобы этот вопрос даже не поднимался». Адвокат назвал действия активистов превентивной миротворческой политикой.

Ранее News.ru сообщал, что Пентагон всерьёз готовится к отражению «российской агрессии» в Европе и превращает регион в крупный оружейный хаб. Такого количества боеприпасов, как сейчас, в Германию не завозили последние 20 лет. Боеприпасы, размещённые на складах авиабазы Рамштайн, предназначены для обеспечения «будущих операций на театре военных действий».