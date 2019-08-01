https://static.news.ru/photo/07805f94-b476-11e9-9522-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia Commons

Подавляющее большинство участников проведённого в Германии опроса высказались против присутствия в стране ядерного оружия США.

За запрет на размещение американских ракет высказались 86% респондентов. Кроме того, идею уничтожения ядерного арсенала во всём мире поддержали 82% опрошенных.

Результаты опроса являются четким требованием к федеральному правительству не размещать на территории Германии ядерные ракеты средней дальности, — цитирует РИА Новости представитель Greenpeace Кристофа фон Ливена.

Исследование общественного мнения проводилось по инициативе организации социологической службой Kantar с 18 по 23 июля. В нём приняли участие свыше тысячи человек.

Ранее News.ru писал, что МИД РФ пригрозил размещением запрещённых ДРСМД ракет ближе к территории США в ответ на аналогичные действия американской стороны. Замглавы ведомства Сергей Рябков сравнил ситуацию с Карибским кризисом, но без привязки к географии.