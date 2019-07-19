https://static.news.ru/photo/8a483a94-abae-11e9-ae68-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/Global Look Press

Наблюдатели гражданской сети «Опора» заметили, что на внеочередных выборах в Верховную раду некоторым избирателям выдавали бюллетени без предъявления паспорта.

В некоторых областях Украины на участках избиратели голосуют без паспортов, что является нарушением закона. В Винницкой области, например, члены участковой избирательной комиссии выдают бюллетени по знакомству, — написал в Facebook представитель пресс-службы «Опоры».

Ранее News.ru сообщал, что спикер Верховной рады Андрей Парубий смог проголосовать на внеочередных парламентских выборах только со второй попытки, так как выяснилось, что он оставил дома паспорт.

Внеочередные выборы в парламент Украины проходят 21 июля. Часть избирательных участков в стране открылась с нарушениями. Из почти 30 тысяч участков 27 начали работу с опозданием. Задержки были связаны с исправлением ошибок в бюллетенях и передачей власти от старых избиркомов новым.

Кроме того, на выборах в Верховную раду Украины была зафиксирована первая попытка фальсификации. Члены избиркома в Бахмуте Донецкой области подписали незаполненные бланки итоговых протоколов, в которые оставалось только вписать итоги голосования.