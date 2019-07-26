Президент Украины Владимир Зеленский может назначить новым премьер-министром страны главу МВД Арсена Авакова. Об этом свидетельствует письмо от директора регионального направления «Всемирного банка» Саты Кахконен, фотографии которого опубликовал так называемый Союз блогеров Украины. В послании, адресованном спецпредставителю США по Украине Курту Уолкеру, говорится о «реальных шансах изменить украинское государственное устройство путём установления парламентской республики» и о неких договорённостях назначить Авакова главой правительства, которые «всё ещё в силе».

Письмо за подписью Саты Кахконен датировано 4 апреля и подлинность его, конечно, вызывает сомнения — Союз блогеров Украины, в частности, уже удалил его со своего сайта. Однако с учётом того, что Зеленский пока не высказывался в пользу конкретных кандидатур на кресло премьера, сценарий с назначением Авакова премьером выглядит не таким уж неправдоподобным. Впрочем, согласно тексту письма, допускается и то, что пост главы правительства Украины займёт лидер прошедшей в парламент «Батькивщины» Юлия Тимошенко. В этом случае Кахконен просит «свести к минимуму её шансы на участие в формировании украинского правительства». Но основной акцент сделан на том, что возглавить правительство должен Аваков.

Все наши предыдущие договорённости с главой МВД Украины Арсеном Аваковым о выдвижении его на пост премьер-министра остаются в силе, — говорится в тексте предполагаемого письма.

скриншот письма Союза блогеров Украины (СБУ)

По горячим следам получить комментарии от самой Кахконен не удалось, однако вполне вероятно, что Авакову найдётся место в будущем кабмине — учитывая то, что он помог Зеленскому во время президентской кампании и, кроме того, в целом является одним из наиболее опытных действующих политиков Украины после Майдана 2014 года.

Зеленский Авакову должен. Готов ли он с ним рассчитаться, мы пока не можем знать. Одно дело — помощь в избирательной кампании, другое — назначение на должность. На мой взгляд, Зеленскому выгоднее всего оставить Авакова на посту главы МВД. Насчёт должности премьер-министра у меня всё же большие сомнения. Я не склонен верить, что подобная договорённость действительно существует, хотя он ездил на Запад, где работали его лоббисты. Михаил Погребинский директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии

Не в пользу версии о «договорённостях» насчёт премьерства Авакова говорит и другое обстоятельство. Сам Зеленский во время парламентских выборов (на которых пропрезидентская партия «Слуга народа» уже официально получила большинство) заявлял: на посту главы кабмина он видит специалиста в экономике, человека, у которого за плечами нет опыта работы в каких-либо правительствах. Аваков ни одному из этих критериев не соответствует. Поэтому для президента Украины его назначение стало бы сильным ударом по собственному имиджу. Впрочем, у министра внутренних дел есть свои козыри, которые могут быть полезны и Зеленскому.

Возможно, сценарий с назначением Авакова премьером активно продвигает олигарх Игорь Коломойский, понимающий, что, несмотря на нынешние успехи Зеленского, у президента в скором времени могут возникнуть проблемы. Причём появятся они, вероятно, на правом фланге, когда начнут бунтовать радикальные силы. И тогда понадобится человек решительный, который вдобавок имеет опыт работы с такими людьми, умеет их усмирять: известна история, когда один из радикалов угрожал Авакову, а затем был убит при задержании, — отметил Михаил Погребинский.

Эксперт не исключает, что подобный союз был бы выгоден Зеленскому, но всё-таки он маловероятен.