https://static.news.ru/photo/bb5e22cc-96d4-11e9-874f-fa163e074e61_1024.jpg Журналистка Ольга Скабеева Фото: olgaskabeeva/vk.com

Известная российская журналистка, ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева вновь подверглась оскорблениям со стороны депутата Верховной рады, представителя украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Борислава Берёзы.

В январе текущего года он напал на журналистку и ударил её во время интервью с вице-спикером Рады Ириной Геращенко в кулуарах ПАСЕ.

В этот раз похожий инцидент произошёл во время прямого включения с заседания ПАСЕ. Украинский политик внезапно прервал интервью Скабеевой с заведующим кафедрой международных отношений Московского гуманитарного университета Николаем Платошкиным.

Журналистка предположила, что Берёза решил извиниться за своё поведение в январе, однако депутат в ответ оскорбил её мужа и соведущего программы Евгения Попова, а также начал задавать телеведущей вопросы личного характера.

Вы все время упоминаете: Берёза, Берёза. Неужели больше ни один мужчина не задевает вас, и больше никого в вашей фантазии нет? — задался вопросом украинский парламентарий.

В ответ Скабеева обратила внимание политика на то, он говорит с ней на русском языке, хотя в прошлый раз называл это «предательством интересов официального Киева».

Давайте исходить из того, что это агония, последний перформанс, — заключила журналистка.

Ранее News.ru писал о том, что ведущий программы «60 минут» Евгений Попов — муж журналистки Ольги Скабеевой — назвал украинских обидчиков своей жены в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) «рогулями», отметив также низкий уровень их культуры.