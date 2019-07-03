Неизвестный, ворвавшийся в Сербскую патриархию в Белграде, задержан местными силовиками. Мужчину подозревают в вооружённом вымогательстве. По данным полиции, угрожая пистолетом, он взял в заложники двух сотрудников организации и потребовал выкуп — €200 тысяч.
ЧП произошло 3 июля текущего года. Фигурант — бывший служитель церкви (не являлся духовным лицом) — забежал в здание и попытался подчинить себе граждан, пишет
Ранее News.ru сообщал, что во французской тюрьме Конде-сюр-Сарт заключённые захватили заложников. Инцидент произошёл в департаменте Орн.