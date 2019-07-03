https://static.news.ru/photo/01873614-9dae-11e9-951c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: CC BY-SA 3.0/Wikimedia

Неизвестный, ворвавшийся в Сербскую патриархию в Белграде, задержан местными силовиками. Мужчину подозревают в вооружённом вымогательстве. По данным полиции, угрожая пистолетом, он взял в заложники двух сотрудников организации и потребовал выкуп — €200 тысяч.

ЧП произошло 3 июля текущего года. Фигурант — бывший служитель церкви (не являлся духовным лицом) — забежал в здание и попытался подчинить себе граждан, пишет РИА Новости . Стражи порядка заявили, что в результате инцидента никто не пострадал. Злоумышленника задержали на 48 часов для дальнейшей передачи Высшей прокуратуре Белграда.

Ранее News.ru сообщал, что во французской тюрьме Конде-сюр-Сарт заключённые захватили заложников. Инцидент произошёл в департаменте Орн.