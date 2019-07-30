https://static.news.ru/photo/ecd8a5f4-b38d-11e9-bd4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: 2512/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская супермодель Наоми Кэмпбелл рассказала о проблемах «разнообразия» в современном мире моды. Она сообщила, что её не пустили в один из французских отелей из-за цвета кожи.

По словам модели, инцидент произошёл во время Каннского кинофестиваля. Она вместе с подругой была приглашена на мероприятия в отеле, название которого знаменитость предпочла сохранить в тайне.

Кэмпбелл рассказала, что охранник на входе притворился, что мест больше нет, несмотря на наличие у неё и её спутницы именных приглашений. При этом он свободно пропускал на мероприятия других гостей.

Модель заявила, что именно из-за таких шокирующих моментов будет продолжать бороться за «разнообразие» в модной среде, передаёт Paris Match .

Ранее News.ru писал, что большинство граждан Соединённых Штатов Америки, наделённых избирательными правами, считают президента страны Дональда Трампа расистом. Такого мнения придерживается 51% респондентов.