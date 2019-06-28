Наличие российского телеканала RT в гостиничном номере в Брюсселе неприятно удивило министра обороны Латвии Артиса Пабрикса.
По его мнению, если этот телеканал запрещён в Латвии, то он должен быть недоступен и в других странах Европы.
Почему, когда я приезжаю в гостиницу в Брюсселе или где-то ещё, почему я по-прежнему вижу на экране телевизора RT? — заявил возмущённый политик.
При этом он заверил, что всё это происки России, которая таким способом якобы пытается воздействовать на граждан европейских стран.
Они пытаются сделать так, чтобы мы сомневались в нашей системе, нашей обороне, наших ценностях, —
приводитРИА Новости слова Пабрикса.
Ранее News.ru писал о том, что мэр Риги Дайнис Турлайс объяснил, почему он против сноса памятника советским воинам-освободителям. Также политик напомнил, что могла представлять из себя Латвия в случае победы нацистов.