Более 700 бюллетеней было испорчено в Житомирской области перед внеочередными выборами в Верховную раду Украины.
Инцидент произошёл на одном из избирательных участков в городе Новоград-Волынский. Члены избиркома ошибочно поставили в бюллетенях штамп «выбыл» напротив фамилии кандидата в депутаты Александра Гонгальского, хотя баллотироваться отказался Александр Навроцкий.
Сотрудники избиркома сообщили о произошедшем в ЦИК Украины и ожидают доставки новых бюллетеней, передаёт
Ранее News.ru писал, что в ходе избирательной кампании на Украине зарегистрировано свыше 600 различных нарушений. Большинство из них связаны с незаконной агитацией.