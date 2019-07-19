https://static.news.ru/photo/c4de6714-aafa-11e9-a453-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Более 700 бюллетеней было испорчено в Житомирской области перед внеочередными выборами в Верховную раду Украины.

Инцидент произошёл на одном из избирательных участков в городе Новоград-Волынский. Члены избиркома ошибочно поставили в бюллетенях штамп «выбыл» напротив фамилии кандидата в депутаты Александра Гонгальского, хотя баллотироваться отказался Александр Навроцкий.

Сотрудники избиркома сообщили о произошедшем в ЦИК Украины и ожидают доставки новых бюллетеней, передаёт ТАСС со ссылкой на общественную организацию «Опора».

Ранее News.ru писал, что в ходе избирательной кампании на Украине зарегистрировано свыше 600 различных нарушений. Большинство из них связаны с незаконной агитацией.