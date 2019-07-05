Генеральный директор украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил о необходимости закачки в подземные хранилища страны 20 млрд кубометров газа. В противном случае, по его словам, возникнет риск техногенной катастрофы.
Глава предприятия в своём Facebook пояснил, что пополнить запасы «голубого топлива» страна должна до начала отопительного сезона.
Ранее News.ru писал, что «Нафтогаз» сообщил о решении коммерческого суда Высокого суда Англии и Уэльса по дивидендам оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG. По данным украинской компании, инстанция заморозила средства в качестве гарантии исполнения своих требований.