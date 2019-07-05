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Папа римский выразил серьёзную озабоченность в связи с конфликтом, который продолжается на Украине с 2014 года. Об этом понтифик заявил, выступая перед собравшимися в Ватикане членами постоянного синода Украинской грекокатолической церкви.

Украина уже давно переживает трудную и деликатную ситуацию. Более пяти лет она затронута конфликтом, который многие называют «гибридным», — цитирует папу римского РИА Новости. По его словам, ситуация в стране...