Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведёт внеплановую проверку телеканала NewsOne. Публичное предупреждение об этом, адресованное представителям компании, ведомство обнародовало на своём сайте.
Национальный совет уведомляет ООО «Новости 24 часа» (NewsOne), что согласно решению от 9 июля в период с 24 по 25 июля будет проведена внеплановая выездная проверка, — сказано в сообщении.
В этой связи Совет рекомендовал сотрудникам телеканала обеспечить ревизорам условия для проведения проверки и заблаговременно подготовить соответствующие документы.
О своём решении проверить NewsOne надзорный орган сообщил 9 июля. Причиной стала попытка журналистов организовать телемост в прямом эфире с Россией. Тогда же Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении СМИ. В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что «люди с пророссийскими взглядами» не могут монополизировать телевизионное пространство.
Вслед за этим редакция NewsOne выступила с открытым обращением к международным журналистским и правозащитным организациям из-за давления властей. Тогда же в Киеве прошла акция в поддержку телеканала, участники которой попросили Зеленского встать на защиту свободы слова.