https://static.news.ru/photo/61e54ed4-a956-11e9-87a4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведёт внеплановую проверку телеканала NewsOne. Публичное предупреждение об этом, адресованное представителям компании, ведомство обнародовало на своём сайте.

Национальный совет уведомляет ООО «Новости 24 часа» (NewsOne), что согласно решению от 9 июля в период с 24 по 25 июля будет проведена внеплановая выездная проверка, — сказано в сообщении .

В этой связи Совет рекомендовал сотрудникам телеканала обеспечить ревизорам условия для проведения проверки и заблаговременно подготовить соответствующие документы.

О своём решении проверить NewsOne надзорный орган сообщил 9 июля. Причиной стала попытка журналистов организовать телемост в прямом эфире с Россией. Тогда же Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении СМИ. В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что «люди с пророссийскими взглядами» не могут монополизировать телевизионное пространство.

Вслед за этим редакция NewsOne выступила с открытым обращением к международным журналистским и правозащитным организациям из-за давления властей. Тогда же в Киеве прошла акция в поддержку телеканала, участники которой попросили Зеленского встать на защиту свободы слова.

В итоге запланированный телемост состоялся только на телеканале «Россия». Его украинские участники выходили в эфир по Интернету, писал News.ru.