Фото: UA.National.Police/facebook.com

Украинский суд вынес решение об аресте российского танкера Neyma вместе с документацией, которая была изъята при обыске судна. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Мы это сделали. Точка! – написал он на своей странице в Facebook. Он отметил, что танкер задержан на законных основаниях. Правомерность действий сотрудников СУ и военных прокуроров проверена и подтверждена...