За первые шесть месяцев текущего года правоохранительные органы Украины зафиксировали 214 случаев торговли людьми. Об этом сообщил начальник профильного департамента Национальной полиции Артём Крищенко.
По его словам, чаще всего жертвами преступников становятся женщины, попавшие в сложные жизненные обстоятельства.
За первое полугодие полиции удалось раскрыть четыре организованные группы, занимавшиеся торговлей людьми, — цитирует Крищенко пресс-служба Нацполиции.
Он уточнил, что деятельность незаконных сообществ распространялась на территории пяти областей и города Киева
По информации Крищенко, возбуждено 190 уголовных дел, полицейские установили 170 человек, которые пострадали от действий злоумышленников.
По его словам, обычно жертвами преступников становятся женщины, попавшие в сложные жизненные обстоятельства.