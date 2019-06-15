https://static.news.ru/photo/aaf8b6a2-8eb1-11e9-bcc5-fa163e074e61_1024.jpg Николай Балан Фото: ngu.gov.ua

Главой Нацгвардии Украины (НГУ) назначен Николай Балан. Соответствующий документ подписал президент Незалежной Владимир Зеленский.

Балан занимал пост заместителя руководителя НГУ с весны 2014 года, когда республику возглавлял Пётр Порошенко. 7 мая 2019 года лидер уволил командующего НГУ Юрия Аллерова, после чего перевёл Балана на должность и.о. главы ведомства, пишет « Интерфакс ».

Назначить Балана Николая Ивановича командующим Национальной гвардии Украины, — сообщает официальный сайт президента Украины.

Также Зеленский отправил в отставку замкомандующего НГУ Олега Кулика, назначил первым заместителем Владимира Кондратюка и заместителями — Руслана Дзюбу и Юрия Лебедя.

Ранее News.ru сообщал, что руководителем Государственной пограничной службы Украины назначен Сергей Дейнеко. Указ с утверждением его в должности подписал президент страны Владимир Зеленский.