Главой Нацгвардии Украины (НГУ) назначен Николай Балан. Соответствующий документ подписал президент Незалежной Владимир Зеленский.
Балан занимал пост заместителя руководителя НГУ с весны 2014 года, когда республику возглавлял Пётр Порошенко. 7 мая 2019 года лидер уволил командующего НГУ Юрия Аллерова, после чего перевёл Балана на должность и.о. главы ведомства, пишет «
Назначить Балана Николая Ивановича командующим Национальной гвардии Украины, — сообщает официальный сайт президента Украины.
Также Зеленский отправил в отставку замкомандующего НГУ Олега Кулика, назначил первым заместителем Владимира Кондратюка и заместителями — Руслана Дзюбу и Юрия Лебедя.
Ранее News.ru сообщал, что руководителем Государственной пограничной службы Украины назначен Сергей Дейнеко. Указ с утверждением его в должности подписал президент страны Владимир Зеленский.