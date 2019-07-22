https://static.news.ru/photo/6d435778-ac8d-11e9-956d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Global Look Press

Глава миссии Альберт Йонсон подчеркнул, что предвыборная борьба характеризовалась различными нарушениями.

Выборам в украинский парламент не хватило транспарентности, считает глава миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ Альберт Йонсон, сообщает « РИА-Новости ».

«Предвыборная борьба характеризовалась различными нарушениями: неравными возможностями и недостатком единых правил игры, а также недостатком транспарентности выборного процесса», — заявил он на брифинге.

По словам Йонсона, главным препятствием на пути к полностью прозрачному и истинно демократическому процессу на Украине стал мажоритарный компонент избирательной системы, финансирование предвыборных кампаний и ситуация со СМИ.

Представитель ОБСЕ пояснил, что украинскими средствами массовой информации в основном владеют влиятельные бизнесмены. Редакционная политика частных СМИ служит исключительно интересам их владельцев и, таким образом, подрывает к ним доверие, считает Йонсон. По его мнению, государственные СМИ не получают достаточного финансирования и не могут конкурировать с частными. Глава миссии также выразил обеспокоенность безопасностью журналистов в стране.

Как ранее писал News.ru 22 июля ЦИК Украины признала выборы в Верховную раду состоявшимися. Итоговая явка избирателей составила 49,84%. Официальные результаты ЦИК обнародует до 5 августа, но уже сейчас глава Центризбиркома Украины Татьяна Слипачук заявила, что обстоятельств, которые поставили бы под сомнение проведение внеочередных парламентских выборов, не было.