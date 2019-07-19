https://static.news.ru/photo/1efded48-aba3-11e9-abc0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Предварительный отчёт о ходе выборов в Верховную раду международные наблюдатели представят 22 июля. Об этом заявил глава миссии на Украине Альберт Йонссон.

Мониторинг голосования проводят представители Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). По словам Йонссона, «привлечена большая команда» — 719 наблюдателей.

На прошлой неделе несколько сотен краткосрочных наблюдателей присоединились к нам из более чем 40 стран-членов ОБСЕ, — цитирует главу миссии « Интерфакс-Украина ».

По его словам, они работают на избирательных участках по всей стране.

21 июля на Украине проходят внеочередные выборы в Верховную раду. Как писал News.ru, президент страны Владимир Зеленский заявил, что одним из первых документов, который рассмотрят депутаты, станет законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.