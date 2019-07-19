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Около 100 избирательных участков в Волынской области Украины могут столкнуться с нехваткой бюллетеней. Об этом заявили наблюдатели на внеочередных выборах в Верховную раду от общественной организации «Опора».

По их словам, количество полученных избиркомами бюллетеней меньше численности избирателей, зафиксированной в списках.

Кроме того, часть участков получили бюллетени в точном соответствии с числом избирателей. В случае порчи бланков, при 100%-ной явке могут возникнуть трудности, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что явка на выборах в Раду на 16:00 по местному времени (совпадает с московским) составила 33,8%. По данным ЦИК Украины, наиболее активно голосуют жители Луганской и Полтавской областей.