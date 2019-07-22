https://static.news.ru/photo/e5bf6f30-ac82-11e9-8899-fa163e074e61_1024.jpg Юрий Луценко Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко «исчез». С таким заявлением выступил юрист Андрей Портнов.

Луценко куда-то исчез, — цитирует RNS слова Портнова.

Он добавил, что обязанности генпрокурора временно выполняет Дмитрий Сторожук. Однако пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган заявила, что её начальник находится в отпуске.

Ранее News.ru сообщал, что генпрокурор Украины спустя неделю после инаугурации Владимира Зеленского, на которой последний предложил ему уйти в отставку, заявил, что не намерен покидать пост как минимум до формирования нового парламента.