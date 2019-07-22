Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко «исчез». С таким заявлением выступил юрист Андрей Портнов.
Луценко куда-то исчез, — цитирует RNS слова Портнова.
Он добавил, что обязанности генпрокурора временно выполняет Дмитрий Сторожук. Однако пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган заявила, что её начальник находится в отпуске.
Ранее News.ru сообщал, что генпрокурор Украины спустя неделю после инаугурации Владимира Зеленского, на которой последний предложил ему уйти в отставку, заявил, что не намерен покидать пост как минимум до формирования нового парламента.