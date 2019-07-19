https://static.news.ru/photo/c580c396-aace-11e9-82e2-fa163e074e61_1024.jpg Юрий Бойко Фото: РИА Новости

Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что для экономики Украины важно восстановить выход на российский рынок.

И рынок России для нас важен, и рынок Евросоюза важен, и, пожалуй, самый действенный механизм будет нам восстановить после завершения, надеюсь в скором времени, военных действий в Донбассе, начать восстанавливать экономику, — цитирует Бойко телеканал « 112 Украина ».

По его словам, властям нужно возродить экспорт товаров, которые десятилетиями поставлялись в Россию и пользовались спросом.

Как ранее сообщал News.ru, крупнейшим партнёром Украины в 2017 году стала Россия. Торговый оборот между двумя странами вырос как в области экспорта, так и импорта. Объём экспорта украинских товаров в РФ в прошедшем году по сравнению с 2016-м увеличился на 109,6 процента и составил 3,9 млрд долларов. Импорт из России составил 7,2 млрд долларов (рост — 139,9 процентов).