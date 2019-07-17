https://static.news.ru/photo/65df21ea-a8b1-11e9-b5bc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Yevhen Liubimov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство Украины одобрило стратегию популяризации украинского языка «Сильный язык — успешное государство». Программа рассчитана до 2030 года.

Она была разработана «с целью обеспечения единства украинского общества и укрепления его украинской идентичности», — сказано на сайте правительства страны. Там также отмечается, что стратегия определяет «стратегические цели и основные задачи, на выполнение которых направлена реализация государственной языковой политики».

Реализация программы должна охватывать практически все сферы общественной жизни и призвана «способствовать повышению престижа и авторитетности государственного языка», отметили в кабмине.

16 июля на Украине вступил в силу закон, которым вводится единственный государственным языком провозглашён украинский. Документ был принят Верховной радой и подписан прежним президентом Петром Порошенко. Несмотря на это, нынешний лидер страны периодически продолжает выступать на русском языке.

Однако, как писал News.ru, мировое сообщество выразило озабоченность соблюдением прав национальных меньшинств в стране. В частности, в ООН указали на важность обеспечения их возможностей в языковой и образовательной сферах.