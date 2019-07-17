https://static.news.ru/photo/41f03722-a881-11e9-a393-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Совет по вопросам свободы слова решено создать при президенте Украины. Об этом сообщил замглавы администрации главы государства Кирилл Тимошенко.

По его словам, новый консультационный орган будет собираться регулярно. Нынешней власти «важен диалог с медиасообществом», подчеркнул политик .

В состав Совета войдут по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ. Как предполагается, он будет помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова и проявления цензуры.

Среди приоритетов также названы защита права журналистов на профессию. Для этого в Совет включат представителей силовых ведомств и медиаюристы.

Аналогичные структуры предложено создать и на региональных уровнях. В их состав предложено включать представителей местных СМИ.

Ранее News.ru писал, что редакция украинской телекомпании NewsOne выступила с открытым обращением к международным журналистским и правозащитным организациям из-за давления властей на СМИ. Причиной этого стала попытка канала организовать телемост в прямом эфире с Россией.

Тогда же в Киеве прошла акция в поддержку телеканала, участники которой попросили президента Владимира Зеленского встать на защиту свободы слова.