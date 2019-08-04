Из-за плохой погоды в четырёх областях Украины остаются обесточенными 83 населённых пункта.
Об этом сообщили в Госслужбе ЧС.
В сообщении указано, что 37 населённых пунктов остались без электричества в Донецкой области, 21 обесточен в Запорожской и столько же — в Луганской. В Днепропетровской области четыре населённых пункта не обеспечиваются электроэнергией.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, — цитирует Госслужбу ЧС ТАСС.
Также в Лисичанске Луганской области из-за дождей, гроз, сильных ливней и ветра отключены от электричества две насосные станции. В связи с этим возникли трудности с подачей воды. Сейчас без водоснабжения остаются около 27 тысяч человек.
Ранее News.ru писал, что 4 августа число обесточенных населённых пунктов на Украине возросло до 59. Кроме того, в Одесской области из-за проливного ливня и стремительно увеличившегося уровня воды погиб мужчина.