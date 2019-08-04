https://static.news.ru/photo/dc85b058-b751-11e9-9b03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bilderbuch/Design Pics/Global Look Press

Из-за плохой погоды в четырёх областях Украины остаются обесточенными 83 населённых пункта.

Об этом сообщили в Госслужбе ЧС.

В сообщении указано, что 37 населённых пунктов остались без электричества в Донецкой области, 21 обесточен в Запорожской и столько же — в Луганской. В Днепропетровской области четыре населённых пункта не обеспечиваются электроэнергией.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, — цитирует Госслужбу ЧС ТАСС .

Также в Лисичанске Луганской области из-за дождей, гроз, сильных ливней и ветра отключены от электричества две насосные станции. В связи с этим возникли трудности с подачей воды. Сейчас без водоснабжения остаются около 27 тысяч человек.

Ранее News.ru писал, что 4 августа число обесточенных населённых пунктов на Украине возросло до 59. Кроме того, в Одесской области из-за проливного ливня и стремительно увеличившегося уровня воды погиб мужчина.