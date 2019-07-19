https://static.news.ru/photo/00790012-aba6-11e9-b89a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Lapin Oleksandr/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правоохранительные органы Украины получили более 800 сообщений о нарушении избирательного процесса на внеочередных выборах в Верховную раду.

Если говорить про нарушения, то на 13:00 поступило 838 заявлений и сообщений о нарушениях в той или иной области Украины. Наибольшее — это Донецкая область, Днепропетровская, Запорожская и в Киеве, — цитирует ТАСС советника министра внутренних дел Ивана Стойко.

По его словам, составлено шесть административных протоколов, ещё по десяти фактам нарушений внесены записи в Единый реестр досудебных расследований.

Внеочередные выборы в парламент Украины проходят 21 июля. Как ранее сообщал News.ru, часть избирательных участков в стране открылась с нарушениями. Из почти 30 тысяч участков 27 начали работу с опозданием. Задержки были связаны с исправлением ошибок в бюллетенях и передачей власти от старых избиркомов новым.

Кроме того, на выборах в Верховную раду Украины была зафиксирована первая попытка фальсификации. Члены избиркома в Бахмуте Донецкой области подписали незаполненные бланки итоговых протоколов, в которые оставалось только вписать итоги голосования.