Более тысячи сообщений о нарушениях на выборах в Верховную раду Украины зафиксировала Национальная полиция страны.
По состоянию на 15:00 часов полиция зарегистрировала 1225 заявлений и сообщений, касающихся избирательного процесса, — говорится на официальной странице ведомства в социальной сети
Внеочередные выборы в парламент проходят 21 июля. Часть избирательных участков в стране открылась с нарушениями. Из почти 30 тысяч пунктов 27 начали работу с опозданием. Задержки были связаны с исправлением ошибок в бюллетенях и передачей власти от старых избиркомов новым. Наблюдатели гражданской сети «Опора» заметили, что некоторым избирателям выдавали бюллетени без предъявления паспорта.
Кроме того, на выборах в Верховную раду Украины была зафиксирована первая попытка фальсификации. Члены избиркома в Бахмуте Донецкой области подписали незаполненные бланки итоговых протоколов, в которые оставалось только вписать итоги голосования, писал News.ru.