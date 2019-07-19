https://static.news.ru/photo/1c2e29f4-abb5-11e9-a2c5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Более тысячи сообщений о нарушениях на выборах в Верховную раду Украины зафиксировала Национальная полиция страны.

По состоянию на 15:00 часов полиция зарегистрировала 1225 заявлений и сообщений, касающихся избирательного процесса, — говорится на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook .

Внеочередные выборы в парламент проходят 21 июля. Часть избирательных участков в стране открылась с нарушениями. Из почти 30 тысяч пунктов 27 начали работу с опозданием. Задержки были связаны с исправлением ошибок в бюллетенях и передачей власти от старых избиркомов новым. Наблюдатели гражданской сети «Опора» заметили, что некоторым избирателям выдавали бюллетени без предъявления паспорта.

Кроме того, на выборах в Верховную раду Украины была зафиксирована первая попытка фальсификации. Члены избиркома в Бахмуте Донецкой области подписали незаполненные бланки итоговых протоколов, в которые оставалось только вписать итоги голосования, писал News.ru.