https://static.news.ru/photo/a2c67164-944b-11e9-be75-fa163e074e61_1024.jpg МВД Грузии Фото: Davit Teteloshvili/Wikimedia Commons

МВД Грузии продолжает расследование дела об организации и участии в массовых беспорядках в Тбилиси. В рамках следственных мероприятий на допрос были вызваны лидеры оппозиционных партий страны.

Речь идёт о председателе политсовета партии «Единое национальное движение» Нике Мелии, лидере «Европейской Грузии» Гиге Угулаве и бывшем министре обороны, предводителе «Победившей Грузии» Ираклии Окруашвили, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что акции протеста возобновились в Тбилиси. Представители оппозиции и их сторонники требуют от министра внутренних дел Георгия Гахарии покинуть свой пост. На принятие решения ему дано три часа.