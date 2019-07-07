https://static.news.ru/photo/10128fc2-a096-11e9-8f9d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Aristidis Vafeiadakis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Досрочные выборы в парламент Греции проходят без инцидентов и каких-либо проблем, сообщил министр внутренних дел Антонис Рупакиотис.

По его словам, все граждане, имеющие право голоса, должны участвовать в процессе, помогать укреплению демократического государства, которое может иметь недостатки, пишет РИА Новости .

Это право, но и обязанность поддерживать демократическую политическую систему, которая, когда она работает при поддержке самих избирателей, защищает права, а когда её авторитет снижается, эти права оспариваются и игнорируются, — заявил политик.

Досрочное голосование началось 7 июля текущего года. Избирательные участки открылись в 7 утра. Поддержать кандидатов можно будет до 7 вечера. После пункты закроются, и начнётся подсчёт бюллетеней. Первые данные МВД Греции обещает опубликовать уже после 21:00.

О проведении в стране досрочных парламентских выборов 27 мая объявил премьер-министр Алексис Ципрас. Это произошло после того, как возглавляемая им правящая партия «Коалиция радикальных левых сил» (СИРИЗА) уступила партии «Новая демократия» на выборах в Европарламент, писал News.ru.