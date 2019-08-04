https://static.news.ru/photo/22ec3a84-b69f-11e9-84f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julien Mattia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники полиции Лондона задержали двух мужчин, которых подозревают в совершении нападения на городском вокзале Энфилда. По данным силовиков, они атаковали одного из находящихся на станции пассажиров, используя мачете.

Пострадавший с многочисленными повреждениями рук и головы был госпитализирован. Его травмы не опасны для жизни.

Задержанным по 20 лет. В настоящее время они находятся под стражей, передаёт Independent .

Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции задержали гражданина, подозреваемого в убийстве инспектора ДПС. По данным силовиков, мужчина застрелил стража порядка. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.