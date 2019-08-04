Сотрудники полиции Лондона задержали двух мужчин, которых подозревают в совершении нападения на городском вокзале Энфилда. По данным силовиков, они атаковали одного из находящихся на станции пассажиров, используя мачете.
Пострадавший с многочисленными повреждениями рук и головы был госпитализирован. Его травмы не опасны для жизни.
Задержанным по 20 лет. В настоящее время они находятся под стражей, передаёт
Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции задержали гражданина, подозреваемого в убийстве инспектора ДПС. По данным силовиков, мужчина застрелил стража порядка. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.