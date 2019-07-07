https://static.news.ru/photo/76a14e1e-a0d1-11e9-8671-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Подозреваемый, несколько часов удерживавший заложников в финансовом учреждении Одессы, требовал $1 млн и вертолёт у местных властей. Перед этим фигурант заставил двух сотрудниц отдать ему деньги. Судя по всему, первоначальной добычи ему показалось мало.

По данным местных силовиков, переговоры с гражданином велись около трёх часов. Руководитель областного управления полиции Олег Бех предлагал обменять себя на пострадавших, но преступник отказался и продолжал незаконные действия, пишет РИА Новости .

Наконец, оценивая ситуацию, которая сложилась на месте, спецназовцы приняли решение осуществить проникновение в помещение и задержать преступника, — говорится в сообщении.

Событие квалифицировали по двум статьям УК Украины — «Захват заложников» и «Разбой». С задержанным в настоящий момент проводятся следственные действия.

Как ранее писал News.ru, МВД Украины сообщило о захвате заложницы неизвестным в Суворовском районе Одессы. Инцидент произошёл в одном из финансовых учреждений города.