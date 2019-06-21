https://static.news.ru/photo/71efb0f4-941a-11e9-9341-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ian Cumming/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Необычная попытка ограбления произошла в Латвии. Из магазина женского белья, расположенного в центре Риги, злоумышленник пытался украсть товар.

Вынести его он, судя по всему, планировал на себе. Мужчина был замечен продавщицей, когда пытался «примерить» на себя бельё. Та сделала замечание, завязался конфликт.

В итоге грабитель ударил женщину, схватил приглянувшиеся вещи и попытался скрыться. Однако когда выбегал из помещения, он ударился о водосточную трубу, в результате чего выбил себе несколько зубов, сообщают argumenti.ru .

Перед потасовкой сотрудница магазина успела нажать «тревожную» кнопку. Стражи правопорядка прибыли незамедлительно. К тому моменту окровавленная продавщица всё ещё лежала на полу, а похититель у входа пытался прийти в себя и найти потерянные зубы.

Сейчас оба находятся в больнице.

Ранее, как писал News.ru, в Риме был задержан мужчина, который пытался похитить деньги из кассы кафе. Он пытался угрожать заметившей его продавщице леденцом.