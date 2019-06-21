Необычная попытка ограбления произошла в Латвии. Из магазина женского белья, расположенного в центре Риги, злоумышленник пытался украсть товар.
Вынести его он, судя по всему, планировал на себе. Мужчина был замечен продавщицей, когда пытался «примерить» на себя бельё. Та сделала замечание, завязался конфликт.
В итоге грабитель ударил женщину, схватил приглянувшиеся вещи и попытался скрыться. Однако когда выбегал из помещения, он ударился о водосточную трубу, в результате чего выбил себе несколько зубов, сообщают
Перед потасовкой сотрудница магазина успела нажать «тревожную» кнопку. Стражи правопорядка прибыли незамедлительно. К тому моменту окровавленная продавщица всё ещё лежала на полу, а похититель у входа пытался прийти в себя и найти потерянные зубы.
Сейчас оба находятся в больнице.
Ранее, как писал News.ru, в Риме был задержан мужчина, который пытался похитить деньги из кассы кафе. Он пытался угрожать заметившей его продавщице леденцом.