Выпускники со всей России стремятся поступить в лучшие вузы страны. Часть этих университетов находится в Москве. Согласно недавним исследованиям, мегаполис признали лучшим студенческим городом в РФ и в Восточной Европе.
Международный рейтинг составила британская компания Quacquarelli Symonds (QS) и
Столица РФ расположилась на 34-й позиции (лучший показатель для Восточной Европы), обогнав, например, Прагу и Милан. Всего в списке 120 населённых пунктов.
В рейтинг попали четыре российских города. На 66-й строчке оказался Санкт-Петербург, 73-е место занял Томск, а на 92-й позиции разместился Новосибирск.
Ранее News.ru сообщал, что Москва вошла в рейтинг самых популярных среди туристов столиц мира. Мегаполис находится на 31-й строчке. Возглавили список Лондон, Амстердам, Париж, Рим и Берлин.