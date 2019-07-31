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Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что неизвестные в Харькове совершили «акт вандализма» в отношении таблички участникам Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в РФ). По его словам, её раскрасили в цвета флага Польши и расписали ругательствами на польском языке.

Харьковское управление Национальной полиции сообщило, что зафиксировало факт преступления. В настоящее время принимаются меры для установления личностей правонарушителей. Ранее News.ru писал, что памятник участникам УПА в Харькове подвергся нападению. Неизвестные...