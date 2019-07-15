Российские власти следят за развитием ситуации вокруг журналиста Кирилла Вышинского и надеются на его освобождение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы очень внимательно отслеживаем за тем, как развивается ситуация вокруг Вышинского, за судебным процессом. И конечно же, мы надеемся на то, что лучше рано, чем поздно, он выйдет на свободу, — цитирует официального представителя Кремля РИА Новости .