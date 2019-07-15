https://static.news.ru/photo/2d779f50-a701-11e9-a626-fa163e074e61_1024.jpg Кирилл Вышинский Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Прокуратура Украины за год пребывания главреда портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского под стражей так и не представила вразумительных доказательств его вины. Об этом заявила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова.

Она отметила, что считает предъявленные Вышинскому обвинения в госизмене абсурдными и пообещала всячески поддерживать журналиста. Он же, в свою очередь, намерен публично добиваться оправдания.

Омбудсмен добавила, что напряжённость вокруг дела Вышинского сохраняется, как и вероятность провокаций в суде при его рассмотрении, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Москалькова просила украинский суд учесть её мнение по делу Вышинского и смягчить ему меру пресечения, отпустив журналиста на свободу.