Украинский Конституционный суд постановил, что статьи обвинения руководителя издания РИА Новости Украина Кирилла Вышинского не обязывают заключать под стражу. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, которая прибыла в Киев на судебное заседание по делу журналиста.
Сегодня действует постановление Конституционного суда о том, что статьи, которые вменяются Кириллу Вышинскому, не подпадают под перечень статей, обязательных для содержания под стражей в качестве меры пресечения. Появилась правовая основа для решения вопроса, — цитирует Москалькову РИА Новости.
Также российский омбудсмен отметила, что просила бы украинский суд учесть просьбу об освобождении Вышинского из-под стражи под подписку о невыезде.
Москалькова, кроме этого, не исключила возможных провокаций во время суда по избранию Вышинскому меры пресечения.
Я третий раз в Киеве по делу Вышинского, и первый раз я ощущаю такую тревогу, такую напряжённость вокруг. Не исключаю возможности провокаций, — приводит слова омбудсмена ТАСС.