https://static.news.ru/photo/6f48f7d8-a708-11e9-ac41-fa163e074e61_1024.jpg Татьяна Москалькова Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский Конституционный суд постановил, что статьи обвинения руководителя издания РИА Новости Украина Кирилла Вышинского не обязывают заключать под стражу. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, которая прибыла в Киев на судебное заседание по делу журналиста.

Сегодня действует постановление Конституционного суда о том, что статьи, которые вменяются Кириллу Вышинскому, не подпадают под перечень статей, обязательных для содержания под стражей в качестве меры пресечения. Появилась правовая основа для решения вопроса, — цитирует Москалькову РИА Новости .

Также российский омбудсмен отметила, что просила бы украинский суд учесть просьбу об освобождении Вышинского из-под стражи под подписку о невыезде.

Москалькова, кроме этого, не исключила возможных провокаций во время суда по избранию Вышинскому меры пресечения.

Я третий раз в Киеве по делу Вышинского, и первый раз я ощущаю такую тревогу, такую напряжённость вокруг. Не исключаю возможности провокаций, — приводит слова омбудсмена ТАСС .

Как писал News.ru, ранее уполномоченный по правам человека в России заявила, что прокуратура Украины за год пребывания Кирилла Вышинского под стражей так и не представила вразумительных доказательств его вины. Кроме этого, Москалькова сообщила, что список Украины на обмен задержанными содержит 120 граждан, а российский — около 40.