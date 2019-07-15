https://static.news.ru/photo/7318aca6-a6d0-11e9-b85a-fa163e074e61_1024.jpg Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова примет участие в судебном заседании по делу главного редактора «РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Заседание состоится 15 июля в Подольском районном суде Киева. Оно было перенесено на эту дату из-за смены группы прокуроров, которым потребовалось время на изучение материалов дела. Защита Вышинского предположила, что действия обвинения направлены на затягивание судебного процесса с целью максимально продлить пребывание журналиста под арестом.

Некоторое время назад Москалькова заявила об угрозах провокаций и попытках давления на украинский суд со стороны радикалов в связи с возможным изменением меры пресечения Вышинскому. Она призвала гражданское общество выступить в поддержку справедливости и правды в отношении журналиста, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что украинский политик Виктор Медведчук заявил, что Вышинский, обвиняемый в госизмене, может в скором времени выйти на свободу. Он предположил, что журналист будет освобождён из-под ареста сразу после выборов в Верховную раду, которые намечены на 21 июля.