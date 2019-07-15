https://static.news.ru/photo/800aa68c-a714-11e9-b190-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что смогла поговорить с задержанным руководителем РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.

По её словам, мужчина находится в очень подавленном состоянии, передаёт РИА Новости .

Несмотря на то что он держится мужественно, видно было, что он еле сдерживается, — отметила она.

Омбудсмен добавила, что сама пребывает в тяжёлом эмоциональном состоянии и давно такого не чувствовала.

Как писал News.ru, ранее уполномоченный по правам человека в России заявила, что прокуратура Украины за год пребывания Кирилла Вышинского под стражей так и не представила вразумительных доказательств его вины. Кроме этого, Москалькова сообщила, что список Украины на обмен задержанными содержит 120 граждан, а российский — около 40.