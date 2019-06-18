https://static.news.ru/photo/5e822e6c-91a8-11e9-b066-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Kurt Desplenter/Global Look Press

Бельгийские монахи из аббатства Вествлетерен открыли онлайн-продажу производимого ими пива, чтобы помешать спекулянтам. Теперь в ряде случаев ящик напитка можно купить дешевле, чем бутылку.

После этого цены на чёрном рынке должны снизиться. Правда, есть ограничение: в одни руки отдают не больше двух ящиков. Впрочем, так было и раньше, когда пенное продавали частным клиентам, которые звонили по телефону и лично забирали покупку. На сайте же необходимо и регистрироваться, указывая свои реальные данные, сообщает BBC .

Пиво «от производителя» обойдётся от €35 до €45 (примерно по €1,8 за бутылку). У перекупщиков же цены были сильно завышены — от €9 в Нидерландах до €270 в Дубае.

Пенный напиток в Вествлетерене производят с 1839 года, он считается одним из лучших в мире. Однако монахи не получают прибыли с продаж, деньги покрывают лишь годовые расходы аббатства.

Ранее, как писал News.ru, израильские учёные смогли воссоздать «пиво фараонов», использовав дрожжи из древних кувшинов. Напиток отличается хорошим вкусом и безопасен для потребления.