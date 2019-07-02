https://static.news.ru/photo/d212c9a4-9cc5-11e9-8d3b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Diego Herculano/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Святая община Афона направила письмо министру иностранных дел Греции Йоргосу Катрунгалосу, в котором выразила протест в связи с поведением митрополита Православной церкви Украины (ПЦУ) Михаила на Святой горе. Действия иерарха монахи назвали провокационными.

По словам представителей общины, Михаил и его сопровождающие с украинскими флагами распевали на Святой горе национальный гимн Украины. Это является нарушением устава Афона, который запрещает любую пропаганду под угрозой высылки.

По мнению монахов, действия митрополита несовместимы с духовным и священным характером Святой горы, а также создают опасный прецедент для повторения подобных действий. Община потребовала МИД Греции принять меры для предотвращения таких инцидентов в будущем, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что ПЦУ объявила своими все монастыри и приходы, которые ранее подчинялись патриарху Филарету. Священнослужитель открыто признал, что новая религиозная структура страны фактически не имеет автокефалии.