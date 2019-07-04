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Власти Гибралтара, который является британским владением на Пиренейском полуострове, задержали танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы. Судно подозревают в поставках нефти в Сирию в нарушение санкций.

По словам главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо, операция по задержанию корабля проводилась при содействии подразделений морской пехоты Великобритании. Он пояснил, что у властей есть разумные основания полагать, что Grace 1...