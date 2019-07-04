Протестующие собрались возле здания Конституционного суда в Киеве. Они выступают против отмены закона «Об очищении власти», предполагающего люстрацию чиновников.
В четверг, 4 июля, суд продолжит обсуждение документа о люстрации политиков, которые работали во времена правления экс-президента Виктора Януковича.
Участники акции держат флаги националистической партии «Свобода», а также партии экс-лидера страны Петра Порошенко «Европейская солидарность». Помимо этого, присутствуют плакаты с призывами отказаться от отмены люстрации.
По данным
Ранее News.ru писал, что Пётр Порошенко призвал украинцев выйти на акцию протеста против отмены закона о люстрации. По его словам, подобное решение может принять Конституционный суд (КС) Украины. По его словам, это позволит вернуться к власти людям, мечтавшим в течение последних пяти лет о реванше.