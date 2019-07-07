https://static.news.ru/photo/299a3e14-a090-11e9-8a11-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел в Донбассе. Инцидент произошёл в 500 м от участка разведения сил, сообщили наблюдатели.

В районе поселения Михайловка, которое входит в состав города Золотое, сотрудники миссии услышали две очереди из стрелкового оружия. После этого над их головами просвистели несколько пуль и раздался звук рикошета на расстоянии 5–10 м от группы.

Наблюдатели ОБСЕ были вынуждены экстренно покинуть район наблюдений, передаёт РИА Новости .

Это уже не первый подобный инцидент. Там же мониторинговая группа попадала под обстрел 4 июля.

Территория Михайловки, также известная как Золотое-5, находится под контролем самопровозглашённой Луганской народной республики.

Ранее News.ru писал, что власти Украины отказали членам делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ в посещении неподконтрольных Киеву территорий на востоке страны. Из-за этого делегации для подготовки доклада пришлось пользоваться информацией из других источников.