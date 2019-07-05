Миссия Международного валютного фонда (МВФ) может посетить Украину в августе 2019 года. Об этом заявил представитель президента страны в правительстве Андрей Герус.
МВФ обещал приехать на Украину после парламентских выборов. Надеемся, это будет где-то в августе, — цитирует Геруса «Интерфакс-Украина».
Чиновник добавил, что пока предварительных договорённостей об условиях очередного транша МВФ Украине нет и переговоры на эту тему начнутся «с чистого листа».
Как писал News.ru, ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что экономика Украины находится в плачевном состоянии и продолжает падать. По её словам, никто не думает о том, как вернуть долг МВФ из-за сосредоточенности на выборах в Верховную раду.