https://static.news.ru/photo/be03c160-7219-11e9-a09a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) может посетить Украину в августе 2019 года. Об этом заявил представитель президента страны в правительстве Андрей Герус.

МВФ обещал приехать на Украину после парламентских выборов. Надеемся, это будет где-то в августе, — цитирует Геруса « Интерфакс-Украина ».

Чиновник добавил, что пока предварительных договорённостей об условиях очередного транша МВФ Украине нет и переговоры на эту тему начнутся «с чистого листа».

Как писал News.ru, ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что экономика Украины находится в плачевном состоянии и продолжает падать. По её словам, никто не думает о том, как вернуть долг МВФ из-за сосредоточенности на выборах в Верховную раду.