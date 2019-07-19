https://static.news.ru/photo/efc83232-aa39-11e9-9844-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Global Look Press

Киевские власти относятся к руководителю портала «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому как к заложнику. Такого мнения придерживается лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Он отметил, что суд продлил журналисту срок ареста на фоне заявления руководства страны о готовности обменять его на режиссёра Олега Сенцова.

Получается, человека специально мучают больше года в тюрьме только для того, чтобы «подороже» обменять, независимо от его собственного желания, — цитирует политика РИА Новости .

Миронов также подчеркнул, что обвинения, выдвинутые против Вышинского, голословны и бездоказательны.

Ранее News.ru писал, что на решение киевского суда оставить журналиста под арестом отреагировала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По словам омбудсмена, оно является предсказуемым и чисто политическим.