https://static.news.ru/photo/9c60902a-b1f1-11e9-8ea8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Министерство юстиции Украины прекратило ведение открытого реестра лиц, уличённых в коррупции.

Списки коррупционеров публиковались с августа 2018 года. Информация обновлялась с периодичностью в 7-10 дней. Последний раз Минюст внёс изменения в реестр 25 июня 2019 года.

Согласно украинскому законодательству, лица, совершившие коррупционные преступления, не имеют права занимать госдолжности в течение минимум трёх лет. В реестр Минюста были внесены около 24 тысяч человек. Есть риск, что эти люди могут вернуться на госслужбу, поскольку их статус будет невозможно проверить автоматически.

В настоящее время сайт с реестром коррупционеров создаёт Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Однако содержащаяся на нём информация не будет находиться в открытом доступе, сообщает портал Opendatabot.

Ранее News.ru писал, что глава СКР Александр Бастрыкин предложил дополнительно наказывать лиц, уличённых во взяточничестве, конфискацией имущества. По его словам, сегодня судьи часто не реализуют свои полномочия в отношении такой меры из-за необязательности.