Министерство юстиции Украины прекратило ведение открытого реестра лиц, уличённых в коррупции.
Списки коррупционеров публиковались с августа 2018 года. Информация обновлялась с периодичностью в 7-10 дней. Последний раз Минюст внёс изменения в реестр 25 июня 2019 года.
Согласно украинскому законодательству, лица, совершившие коррупционные преступления, не имеют права занимать госдолжности в течение минимум трёх лет. В реестр Минюста были внесены около 24 тысяч человек. Есть риск, что эти люди могут вернуться на госслужбу, поскольку их статус будет невозможно проверить автоматически.
В настоящее время сайт с реестром коррупционеров создаёт Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Однако содержащаяся на нём информация не будет находиться в открытом доступе, сообщает
Ранее News.ru писал, что глава СКР Александр Бастрыкин предложил дополнительно наказывать лиц, уличённых во взяточничестве, конфискацией имущества. По его словам, сегодня судьи часто не реализуют свои полномочия в отношении такой меры из-за необязательности.