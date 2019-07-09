Государственное бюро расследований Украины обвинило чиновников в намеренной закупке бракованных бронежилетов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ГБР заявили, что должностные лица из Министерства обороны Украины знали о браке, но, несмотря на это, заказали продукцию у поставщика. По словам чиновников, жилеты «бракованы лишь немного». При проверке выяснилось, что бронежилеты насквозь простреливаются.
Сейчас проводится досудебное расследование по факту закупки бракованных бронежилетов по завышенным ценам, отмечает
Как ранее писал News.ru, СБУ выявила схему хищения средств с предприятия «Антонов» с выдачей поддельных сертификатов безопасности для самолётов. Мошенничество было организовано офицером одного из военных представительств Минобороны Украины. Сумма ущерба превысила 5 млн гривен (примерно $190 тыс.).