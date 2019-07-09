https://static.news.ru/photo/0a0de75e-a2c9-11e9-afa0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Государственное бюро расследований Украины обвинило чиновников в намеренной закупке бракованных бронежилетов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ГБР заявили, что должностные лица из Министерства обороны Украины знали о браке, но, несмотря на это, заказали продукцию у поставщика. По словам чиновников, жилеты «бракованы лишь немного». При проверке выяснилось, что бронежилеты насквозь простреливаются.



Сейчас проводится досудебное расследование по факту закупки бракованных бронежилетов по завышенным ценам, отмечает РЕН ТВ .

Как ранее писал News.ru, СБУ выявила схему хищения средств с предприятия «Антонов» с выдачей поддельных сертификатов безопасности для самолётов. Мошенничество было организовано офицером одного из военных представительств Минобороны Украины. Сумма ущерба превысила 5 млн гривен (примерно $190 тыс.).