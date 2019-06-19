https://static.news.ru/photo/a05c6482-926c-11e9-8568-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Министерство обороны Украины отказалось от обвинения президента Владимира Зеленского в уклонении от службы в армии. Там опровергли свою же информацию, что тот четыре раза игнорировал отправленные ему повестки.

В ответ на журналистский запрос Минобороны ответило, что не направляло никаких уведомлений о необходимости пройти срочную службу будущему главе государства, сообщают «Украинские новости» .

Военную службу в Вооружённых Силах не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014–2015 годов не призывался, — сказано в ответе на запрос.

Вместе с тем в министерстве уточнили, что по результатам медкомиссии Зеленский признан годным к военной службе и имеет военно-учётную специальность «делопроизводитель» («дiловод дiловодства»).

Другие обстоятельства призыва Зеленского Минобороны сообщить отказалось, сославшись на то, что это является служебной информацией и не подлежит разглашению.

Вместе с тем в апреле на запрос депутатов Верховной рады военные заявляли, что Владимир Зеленский проигнорировал четыре повестки о призыве в армию. Эта информация, как писал News.ru, легла в основу публичных обвинений, которые в ходе предвыборной кампании выдвигал его предшественник Пётр Порошенко. Тогда в ходе дебатов будущий президент напомнил, что является публичным человеком, а это исключает возможность уклониться от службы.